Алматы. 24 января. КазТАГ — Новый коронавирус в Китае представляет собой реальную угрозу для нефтяных рынков, пишет OilPrice.com.

«Это вызывает затруднение дыхания, слабость и лихорадку. Это убивает. Это не дает подняться ценам на нефть, грозя сильно ослабить спрос на нефть на одном из крупнейших мировых рынков нефти. Это SARS CoV, более известный как коронавирус SARS, и он станет крупнейшим врагом рынка нефти в этом году. И от него нет никакого лекарства. SARS – тяжелый острый респираторный синдром – является не только смертельным, но и очень заразным – более заразным, чем первоначально предполагалось, и страх, вызванный коронавирусом, теперь решительно перекинулся на рынок нефти», — говорится в публикации в пятницу.

При этом отмечается, что одних только опасений, что люди перестанут путешествовать, достаточно, чтобы привести к экономическому спаду.

«Заразился кто-то или нет – это не имеет значения с экономической точки зрения. Само представление о том, что это возможно, создает колебания в мировой экономике, когда люди меняют маршруты поездок, манеру поведения при совершении покупок и график торговли», — отмечается в публикации.

Как сообщается, именно рост спроса на нефть в Китае оказывает большое влияние на мировые нефтяные рынки.

«Рост спроса на нефть влияет на цены, а рост спроса на нефть в Китае (и в Индии тоже) намного выше, чем в Соединенных Штатах. Спрос на нефть в Китае растет ежегодно на 5,5%, в то время как спрос на нефть в США растет на 0,5%. И большую часть нефти, которую использует Китай, он импортирует, что является еще одним фактором влияния на рынок. Даже ОПЕК и ее сокращения добычи нефти, не могут затмить негативные новости о замедлении роста спроса в Китае», — пишет издание.

По мнению издания, вирус, распространяющийся из Китая, снижает спрос на нефть в Китае с беспрецедентной скоростью и больше, чем кто-либо мог ожидать.

«SARS CoV может оказать такое же влияние на рынок нефти, что и первоначальная вспышка SARS в 2002 году, когда цена на нефть упала на 20%. Goldman Sachs сказал, что если на рынке повторится шок, вызванный вирусом, то может произойти падение мирового спроса на 260 тыс. баррелей в сутки, из которых 170 тыс. баррелей в сутки составит авиатопливо. В начале недели Goldman Sachs прогнозировали, что эти потери могут привести к падению цен на нефть на $2,9 за баррель, но цены на нефть уже упали более чем на $4,5 за баррель только за последние несколько дней, причем в четверг эталон Brent упал до $61,41 с $65,95 в понедельник. И это несмотря на серьезные перебои с добычей нефти в Ливии», — подчеркивается в публикации.

Как сообщается, последствия появления нового вируса уже оказывают негативное влияние на повседневную жизнь: в Китае были отменены премьерные показы фильмов, туристические достопримечательности, включая популярный Запретный город, скорее всего, будут закрыты в эти выходные, а люди уже отменяют запланированные поездки. При этом отмечается, что истинный масштаб влияния вируса на рынок нефти оценить трудно.

«Вопрос не в том, снизит ли вирус спрос на нефть, вопрос в том, насколько он его снизит. А истинную силу этого влияния установить трудно, потому что Китай не всегда прозрачен в отношении ситуации с вирусом. New York Times предполагает, что Пекин скрывает информацию, которая не соответствует генеральной линии партии. Что действительно известно, так это то, что в четверг Китай официально приостановил поездки в другие города, расположенные недалеко от Ухань – города происхождения вируса. Ограничения на поездки затронут десятки миллионов людей. Самолеты, поезда, автобусы, метро, паромы и прокатные автомобили также были приостановлены и все это будет иметь непосредственное влияние на потребление топлива», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус пояснил, что пока еще этого не требуется.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. Сейчас зарегистрированы более 600 заболевших в нескольких странах и 17 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии.