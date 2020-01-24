Кредит в 329 млн рублей получил владелец казахстанского бренда Small у российского банка

Алматы. 24 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Кредит в 329 млн рублей получил владелец бренда Small – ТОО «Скиф Трейд» – у российского «Росэксимбанка», передает корреспондент агентства.

«Росэксимбанк» (входит в группу Российского экспортного центра, РЭЦ) открыл возобновляемую кредитную линию для ТОО «Скиф Трейд» – одной из ведущих сетей супермаркетов Республики Казахстан, работающей под брендом Small. Кредит предоставлен под страховое покрытие ЭКСАР (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, входит в группу РЭЦ – КазТАГ) на сумму 329 млн рублей сроком 24 месяца», — говорится в сообщении пресс-службы кредитного учреждения.

Отмечается, что кредитная линия открыта для финансирования расчетов по экспортным контрактам (на поставку продуктов питания, полуфабрикатов и хозяйственных товаров), заключенным компанией более чем с 30 российскими экспортерами, в том числе коммерческими организациями сегмента малого и среднего предпринимательства.

«Предоставление кредитов иностранным торговым сетям является безусловно востребованным инструментом финансирования, благодаря которому российские поставщики, контракты которых включены в перечень финансируемых, получают оплату за товар сразу после отгрузки, а иностранный покупатель рассчитывается с банком после реализации товаров конечным потребителям по окончании срока финансирования», — цитирует пресс-служба ИО председателя правления АО «Росэксимбанк» Романа Смагина.

Напомним, государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (Росэксимбанк) был создан в 1994 году, чтобы реализовывать на практике государственную политику стимулирования и поддержки экспорта продукции машиностроения.

ЭКСАР создано в конце 2011 года и является первым экспортным кредитным агентством в истории России.

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