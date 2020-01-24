Меры санконтроля усилили в Алматы из-за вспышки коронавируса в Китае

Алматы. 24 января. КазТАГ – Меры санитарного контроля усилили в Алматы из-за вспышки коронавируса в Китае, сообщает пресс-служба акима города.

«На сегодняшний день по городу Алматы усилены меры санитарного контроля. В пунктах пропуска пограничных зон, в аэропортах и вокзалах города проводятся меры по противодействию ввода и распространения коронавируса: усилен тепловизионный контроль за прибывающими международными авиарейсами, проводится обязательная бесконтактная термометрия всех лиц, организована профилактическая работа с работниками аэропортов, пограничной и таможенной службы, летным составом, проводниками пассажирских поездов. В аэропортах раздается памятка для всех выезжающих в КНР», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как заверили в акимате, в Алматы есть достаточный запас противовирусных препаратов.

«Имеется порядка 5 тыс. препаратов, 1,4 млн резерва масок. На сегодняшний день выделено 77 единиц автотранспорта для оказания первичной помощи и проведения осмотра на дому. Ведется бесперебойная работа Call-центров. На базе детских и взрослых инфекционных стационаров выделено 10 боксов на 20 больных предварительно. При необходимости есть возможность увеличения койко-мест дополнительно», — уточнили городские власти.

Сообщается, что комитетом контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК, в свою очередь, рекомендуется ограничить посещение мест массового скопления и проведение массовых мероприятий.

«При выявлении симптомов вирусной инфекции рекомендуется обращаться к врачам, а также соблюдать элементарные правила гигиены. Лицам, которые ранее заболевали вирусной инфекцией с выраженными катаральными явлениями, рекомендуется обращаться за медицинской помощью», — сказано в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. Сейчас зарегистрированы более 830 заболевших в нескольких странах и 25 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии. Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По последним данным, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов.