Алматы. 24 января. КазТАГ – Учения прошли в аэропорту Алматы из-за вспышки коронавируса в Китае, сообщает пресс-служба акима города.

«Сегодня в Международном аэропорту города Алматы прошли учения по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. В учениях приняли участие службы аэропорта, специалисты департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ККБТУ), Алматинского отделенческого управления ККБТУ на транспорте, санитарно-карантинного пункта и медицинской службы аэропорта, Национального научного центра особо опасных инфекций, управления общественного здоровья Алматы, Центра дезинфекции по Алматы», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Ранее сообщалось, что в Алматы из-за вспышки коронавируса в Алматы усилили меры санитарного контроля.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. Сейчас зарегистрированы более 830 заболевших в нескольких странах и 25 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии. Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По последним данным, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов.