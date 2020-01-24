Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Рост ВВП в 2019 году составил 4,5%, сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин.

«В 2019 году рост ВВП составил 4,5%, более 85% обеспечено за счет несырьевых отраслей, основными драйверами стали строительство, торговля, транспорт», — сказал Мамин на расширенном заседании правительства под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева в пятницу.

По его словам, в обрабатывающей промышленности рост составил 4,4%, который обеспечен за счет машиностроения, в том числе производства машин и оборудования, также фармацевтики и легкой промышленности.

Он отметил, что горнодобывающая промышленность выросла на 3,7%, в результате увеличение объемов металлических руд составило 16%.

«Инфляция находится в запланированном коридоре – 4,6-5,4%. Реальные доходы населения выросли на 5,5%, была увеличена зарплата для 2,7 млн казахстанцев. На рынке труда сохраняется стабильность: создано боле 423 тыс. новых рабочих мест, в том числе 279 тыс. – постоянных», — отметил глава правительства.

Также он сообщил, что доходы госбюджета без учета трансфертов исполнены в сумме Т9,688 трлн, что на Т1,5 трлн больше объема 2018 года. Доходы республиканского бюджета исполнены на 106%, местных – на 103%. Расходы госбюджета составили Т14,180 трлн, исполнены на 99,7%.

Вместе с этим, как отметил премьер, внешнеторговый оборот увеличился на 2,3% до $97 млрд. Положительное сальдо внешней торговли составило $23 млрд, удалось привлечь $25 млрд прямых иностранных инвестиций.

«Выпуск продукции сектором малого и среднего бизнеса вырос на 9%, доля МСБ в экономике достигла 29,5%. При этом количество действующих предприятий выросло на 8%», — добавил Мамин.