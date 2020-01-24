Пересмотреть размер пособий многодетным семьям из восьми и более детей могут в Казахстане

Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Пересмотреть размер пособий многодетным семьям из восьми и более детей могут в случае принятия закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам материнства и детства»

«На сегодняшний день в рамках утвержденного закона пособия по многодетным назначаются от четырех и более детей до семи включительно. То есть 16 МРП – четыре ребенка. Потом плюс 4 МРП идет вплоть до седьмого ребенка. Теперь инициированные депутатами мажилиса поправки подразумевают также с восьмого ребенка и далее уже по 4 МРП на каждого дополнить без верхнего ограничения. На сегодняшний день по базе данных ГБДФЛ (государственная база данных физических лиц – КазТАГ) максимальная семья – 15 детей. Соответственно на каждого ребенка будет по 4 МРП», — сообщил в кулуарах министерства юстиции вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Нариман Мукушев, разъясняя смысл нового законопроекта.

По его словам, на сегодняшний день и семья из семи детей, и семья из восьми детей одинаково получают пособия размером 28 МРП. В случае принятия законопроекта, семья из восьми детей будет получать пособие размером 32 МРП, семья из девяти детей – 36 МРП, и так далее «плюс 4 МРП на каждого следующего ребенка».

«Мы посчитали, на сегодняшний день в Казахстане есть 2451 многодетных семей, в которых воспитываются более семи детей. Деньги готовы. Если закон примут – эти деньги будут выдаваться», — заверил Мукушев.

На вопрос корреспондента МИА КазТАГ, будет ли пересмотрен бюджет в случае принятия нового закона, вице-министр труда сообщил, что «без увеличения общей суммы была произведена внутренняя корректировка в пределах выделенных средств».

Напомним, 13 января многодетные матери вышли к Акорде и правительству в Нур-Султане с требованиями к властям. Женщины выразили недовольство новым форматом назначения АСП и тем, что социальные выплаты не способны обеспечить покупку необходимых продуктов питания и предметов первой необходимости ввиду постоянного повышения инфляции.

Выступления многодетных матерей в гражданских акциях участились после того, как в ночь на 4 февраля 2019 года произошел пожар в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района Нур-Султане. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Как уточнили спасатели, родители на момент инцидента были на работе. По мнению многих казахстанцев, трагедии можно было бы избежать, если бы необходимость работать в ночную смену не заставляла родителей оставлять детей одних без присмотра.

1 МРП = Т2651.