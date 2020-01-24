МИД рекомендовал казахстанцам воздержаться от поездок в Ухань из-за вспышки коронавируса

Нур-Султан. 23 января. КазТАГ – Министерство иностранных дел Казахстана рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса.

«Министерство иностранных дел РК рекомендует гражданам Казахстана, находящихся или планирующих посетить Китай, принять соответствующие меры предосторожности и временно воздержаться от поездок в Ухань и провинцию Хубэй, где наблюдается наибольший риск заражения, до ликвидации эпидемиологической угрозы», — сообщил в пятницу официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Вместе с тем, добавил он, необходимо избегать посещения мест с большим скоплением людей, строго следовать требованиям местных властей.

«При возникновении подозрения на заболевание немедленно обратиться в медицинское учреждение и сообщить в посольство Казахстана в КНР», — посоветовал представитель МИД.

Отмечается, что министерство здравоохранения РК совместно с МИД внимательно мониторит эпидемиологическую ситуацию в КНР.

«В целях предупреждения завоза и распространения заболевания в Республике Казахстан принимается комплекс санитарно- противоэпидемиологических и профилактических мер, в частности в аэропортах Казахстана осуществляется санитарно-карантинный контроль, все пассажиры проходят сканирование тепловизором, усилен мониторинг рейсов, прибывающих из Китая», — уточнил Смадияров.

В связи с введением карантина, для казахстанских граждан, находящихся на территории Китая, посольством Казахстана в Пекине была открыта круглосуточная горячая линия по телефону +86 10 65324189.

«Советуем следить за оперативной информацией на сайтах посольства РК в КНР и министерства иностранных дел РК, и четко следовать рекомендациям местных органов власти», — добавили в МИД.

По информации ведомства, в Ухане зарегистрировано 230 казахстанских студентов.

«На сегодняшний день в городе остаются 98 студентов, а остальные в связи с началом каникул выехали в Казахстан и другие третьи страны (99 студентов – на каникулах в Казахстане, 16 студентов выехали в другие города Китая, 17 студентов выехали в третьи страны). Со всеми находящимися в Ухане студентами нашими дипломатами установлена связь. Посредством популярных мессенджеров наши студенты как в городе Ухань, так и в других городах Китая были уведомлены о мерах предосторожности и правил поведения в сложившихся эпидемиологических условиях», — заверили в МИД.

По словам официального представителя ведомства, с руководством тех вузов, где числятся наши студенты, имеются рабочие контакты. Посольство Казахстана также на связи с управлением иностранных дел провинции Хубэй, которое, как отмечается, оказывает максимальную помощь в предоставлении актуальной информации и поиске наших граждан.

«По имеющейся у посольства информации, среди выявленных на территории КНР пациентов с заболеванием, вызванным новым типом коронавируса, казахстанских граждан нет», — добавил Смадияров.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. Сейчас зарегистрированы более 830 заболевших в нескольких странах и 25 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии.