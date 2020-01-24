Помочь профинансировать восстановление ирригационных сетей попросил аким Алматинской области

Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Помочь профинансировать восстановление ирригационных сетей попросил правительство аким Алматинской области Амандык Баталов.

«Нужны качественные, дающие хороший привес корма. Для чего необходимо увеличить посевы многолетних трав. Площади позволяют, но необходимы поливные земли. Подготовлена проектно-сметная документация по восстановлению ирригационных сетей на Т40 млрд, из них Т19 млрд уже профинансировано Исламским банком. Просим правительство оказать содействие в финансировании данных проектов, тогда мы решим вопрос вовлечения 138 тыс. га орошаемых. Тем самым реализация данного проекта даст мультипликативный эффект и мощный импульс развитию агропромышленного комплекса области», — сказал Баталов на расширенном заседании правительства под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева в пятницу.

При этом он пояснил, что корма нужны для обеспечения достаточного количества крупного рогатого скота, необходимого для полной загрузки завода по переработке мяса, который планируется построить в Алматинской области.

«Я хотел бы остановиться на одном очень важном для нас проекте – это завод по переработке мяса американской компании «Тайсон фудс» с общим объемом инвестиций Т190 млрд. Мы с бизнесменами встретились, совместно с министерством сельского хозяйства убедили их реализовать его в нашей области, нас поддержало правительство. Их мощности позволяют перерабатывать 500 тыс. голов в год и создать 4 тыс. новых рабочих мест. Для постоянной и полной загрузки комбината необходимо иметь достаточное количество крупного-рогатого скота и создавать откормочные площадки», — пояснил Баталов.