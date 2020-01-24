Завершить создание «Правительства для бизнеса» в I полугодии поручил Токаев

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Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Завершить создание единого окна «Правительство для бизнеса» в I полугодии поручил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Важно упросить порядок предоставления мер господдержки. Я уже поручал создать единое окно «Правительство для бизнеса». Насколько я понимаю, решение пока не найдено. Надо закончить эту работу в первом полугодии», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

Кроме того, он отметил необходимость перейти к так называемому «умному регулированию».

«Несмотря на прогресс в улучшении делового климата, наша система регулирования требует качественно перезагрузки. Считаю, что трехлетний мораторий на проверки дает правительству и бизнесу время для разработки оптимальных подходов к так называемому умному регулированию», — отметил президент.

Также глава государства указал на необходимость совершенствования налоговой практики для вывода бизнеса из тени.

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«В принципе, стоит задача вывода бизнеса из тени в свет. Бизнес должен работать «в белую», нужно работать против «серых» схем. С этой целью нам нужно совершенствовать налоговую практику», — сказал Токаев.

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