В 2020 году планируется вовлечь в бизнес 11 тыс. многодетных семей – Сапарбаев

Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. В 2020 году планируется вовлечь в бизнес 11 тыс. многодетных и малообеспеченных семей, сообщил заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев.

«Для вовлечения в бизнес 11 тысяч многодетных и малообеспеченных семей срок кредитования увеличен с 5 до 7 лет, есть возможность получить безвозвратный грант в 200 МРП без обучения», — сказал Сапарбаев на расширенном заседании правительства под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева в пятницу.

При этом он отметил, что теперь профессиональное обучение будет осуществляться исключительно по рекомендации работодателей. Также он сообщил, что с учетом глобальных изменений правительство разрабатывает прогноз рынка труда до 2025 года, а также атлас новых профессий.

По словам Сапарбаева, в 2019 году уровень безработицы в стране снизился на 0,1% и составил 4,8%.

Кроме того, он сообщил, что в 2020 году планируется охватить социальной поддержкой 800 тыс. детей из малообеспеченных семей при этом рост расходов на каждого ребенка увеличится на 23%; улучшить жилищные условия 11 тыс. семей, из них 2,1 тыс. – за счет спонсоров; и охватить мерами содействия занятости 350 тыс. получателей адресной социальной помощи (АСП).