Концептуально Узбекистан и ЕАЭС «монтируются» 24.01.2020 15:00 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 158 0 Политолог Рустам Бурнашев о позиции президента Шавката Мирзиёева по евразийской интеграции Похожие материалы: Переходный период ввоза авто в Армению по льготным пошлинам ЕАЭС истек в 2019 году 92,4% всего внешторгоборота РК в рамках ЕАЭС в январе-ноябре 2019 года пришлись на РФ Узбекистан намерен прекратить экспорт природного газа к 2025 году Живой скот стоимостью $105 млн вывез за два года Узбекистан из Казахстана Владельцы авто с иностранными номерами из РК намерены обратиться в Арбитражный суд ЕАЭС