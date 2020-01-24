Ряд системных проблем выявлен в госхолдингах Казахстана – Токаев

Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Динара Халдарова. Ряд системных проблем выявлен в госхолдингах Казахстана, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«С 2007 по 2018 годы госхолдингам суммарно выделено более Т7 трлн. Это большие деньги. Поэтому страна должна увидеть осязаемые результаты. По итогам анализа счетного комитета выявлен ряд системных проблем: дублирование функционала, раздутая структура и штаты», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

Далее он перечислил, в каких госхолдингах были выявлены проблемы.

«Холдинг «Байтерек». Это 63 организации, из них 11 дочерних организаций с 2,8 тыс. сотрудников. «КазАгро» имеет три дочерние компании с 2 тыс. сотрудников. Адмрасходы «Байтерек» превысили Т54 млрд, из них Т24 млрд – на зарплату», — отметил Токаев.