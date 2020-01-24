Временную регистрацию ввезенных 1 февраля 2020 года из ЕАЭС авто поручил обеспечить Токаев

Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Динара Халдарова. Временную регистрацию ввезенных 1 февраля 2020 года из ЕАЭС авто поручил обеспечить президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Правительству в месячный срок, в разовом порядке, следует обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран ЕАЭС для личного пользования. Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

Также он отметил, что «до 1 марта 2021 года автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой автомобиля на постоянный учет, либо вывезти его из страны, либо осуществить иное, не запрещенное законодательством действие».

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – почти каждый день в крупных городах страны проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.