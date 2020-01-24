Т387/$1 прогнозирует обменный курс на конец 2020 года в Казахстане российский эксперт

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Алматы. 24 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Т387 будет стоить доллар в Казахстане на конец 2020 года, считает руководитель управления макроэкономического анализа «ВТБ Капитал» Петр Гришин.

«Я говорю: Т387за $1 на конец 2020 года», — сказал Гришин на встрече с журналистами в пятницу в Алматы.

Он «полностью согласен» с тем, что тенге не укрепился до конца.

По его словам, первая особенность валютного рынка Казахстана связана с тем, что этот рынок в очень маленькой степени связан с нефтью потому, что три крупнейших нефтяных компании Казахстана платят налоги напрямую, в большей степени – в валюте, в Национальный фонд.

«Второе. Валютный рынок узкий потому, что существенное влияние на него оказывает Национальный банк как агент правительства для продажи валюты из Нацфонда и как агент ЕНПФ по покупке валюты», — считает эксперт.

Третья особенность, по мнению аналитика «ВТБ Капитал», заключается в достаточно большой долларизации сбережений и в корпоративном секторе, и у физических лиц в Казахстане.

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«Четвертое и, наверное, самое важное, Казахстан – единственная приличная большая экономика в регионе, где отсутствуют внешние инвесторы на внутреннем рынке, на рынке госдолга в тенге», — сказал Гришин.

Таковы некоторые структурные особенности казахстанского валютного рынка, резюмировал Гришин свои пояснения.

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