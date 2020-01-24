Авиаадминистрация Казахстана намерена заплатить Т2 млрд британским консультантам

Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – АО «Авиационная администрация Казахстана» намерена заплатить Т2 млрд британским консультантам, сообщает источник, знакомый с ситуацией в авиационной отрасли страны.

«АО («Авиационная администрация Казахстана» – КазТАГ) планирует привлечь британских консультантов за Т2 млрд из средств РГП «Казаэронавигация», а также предусматривается около Т2 млрд в год на содержание общества, в том числе на привлечение иностранных кадров. В итоге получим дорогостоящую авиационную администрацию Казахстана с британским содержанием», — говорится в письме ветеранов авиационной отрасли, копию которого предоставил источник агентству в пятницу.

В документе на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева отмечается, что создание авиаадминистрации определено в 68 шаге Плана нации, согласно которому деятельность комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития будет ориентирована на модели Британского агентства гражданской авиации и Агентства безопасности авиации Евросоюза.

«Решение о переориентации государственной системы ГА на модель Британского агентства UK CAA было принято без предварительных консультаций с отраслью и анализа рисков. По нашему мнению, в этом вопросе просматривается лобби английских консультантов, занимающих высокие положения в АО «Самрук-Қазына». В результате внесены беспрецедентные изменения в закон с передачей функций по контролю и надзору в АО «Авиационная администрация Казахстана», — указали ветераны отрасли.

Они отмечают, что до настоящего времени для устранения замечаний аудита Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 2009 года проведена реформа по созданию полноценной авиационной администрации страны.

«В результате успешно пройдена валидация ИКАО и вывод в 2016 году авиакомпаний РК из «черного списка» ЕС. По итогам ИКАО рекомендовало в первую очередь системно закрепить достигнутые результаты, сохранить и увеличить количество (15-20 человек) инспекторов», — сказано в письме.

Авторы обращения напомнили Токаеву, что генеральный секретарь ИКАО в ходе визита в 2017 году акцентировал важность данных рекомендаций, а также свидетельством отметил признание заслуг Казахстана.

«Однако в силу низкого уровня менеджмента нынешнего руководства КГА и слабого контроля со стороны министерства деятельность уполномоченного органа погрязла в интригах. Как следствие, из 51 госинспектора за последние два года уволились более 20 наиболее квалифицированных и имеющих опыт работы по устранению замечаний аудита ИКАО. О сложившейся ситуации отмечено в представлениях генерального прокурора РК», — говорится в обращении на имя Токаева.

Как уточнил источник, данный документ был направлен президенту Казахстана еще в середине 2019 года. В нем казахстанские авиаторы просят главу государства наложить мораторий на создание АО «Авиационная администрация Казахстана».

АО «Авиационная администрация Казахстана» начала работу 1 августа 2019 года. С момента создания авиаадминистрацию возглавляет гражданин Великобритании Питер Гриффитс.

Ранее МИА КазТАГ со ссылкой на источник сообщало, что президента Токаева предупреждали о проблемах в гражданской авиации еще в середине 2019 года, и он даже давал поручение правительству принять конкретные меры, однако авторы письма в итоге получили формальный ответ.

Отметим, что 22 января 2019 года КазТАГ со ссылкой на ответ вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Берика Камалиева на официальный запрос сообщал о том, что сертификат производственного аудита безопасности авиакомпаний (IOSA) международной ассоциации воздушного транспорта стал необязательным для авиакомпаний Казахстана еще в 2016 году. Сертификат IOSA признается мировыми авиакомпаниями в качестве бесспорного доказательства безопасности их деятельности. Отметим, что наличие сертификата является обязательным для новых и действующих членов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Единственной авиакомпанией в Казахстане, не имеющей сертификата IOSA, является Bek Air, которая аргументирует отсутствие данного документа как раз таки его необязательностью для осуществления внутренних авиаперевозок в Казахстане.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Позже генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» Питер Гриффитс написал обращение к авиаторам после крушения самолета авиакомпании Bek Air из-за его предположительного обледенения. В нем глава авиаадминистрации призвал представителей отрасли убедиться, «что все экипажи осведомлены об очень холодных погодных условиях (температура может понижаться до -40)», и убедиться, «что самолет не покрыт льдом перед полетом».