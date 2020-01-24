Чемпион мира намерен обратиться к Токаеву из-за бездействия алматинских полицейских

Алматы. 24 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Чемпион мира по муай-тай Райымбек Сембек намерен обратиться к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по поводу бездействия сотрудников полиции Алматы.

«Я вынужден обратиться к министерству внутренних дел и генеральному прокурору через СМИ. Я – Сембек Райымбек, я являюсь спортсменом, тренером, чемпионом мира по муай-тай, неоднократно выступал и защищал честь Казахстана на международных соревнованиях. Но на своей же родине, где я родился и вырос, сотрудники полиции бесчинствуют, не реагируют на обращения граждан. Если и в дальнейшем никаких мер не будет принято, я хочу к президенту Касым-Жомарту Токаеву обратиться», — сказал Сембек агентству КазТАГ.

При этом он пояснил, что причиной его обращений стало бездействие сотрудников полиции в расследовании совершенного в отношении него мошенничества.

«Мой ученик, с которым я общался три-четыре года, с которым мы сдружились и были в хороших отношениях, уволился с работы в январе 2019 года и предложил заработать хорошие деньги, сдавая машину в аренду. Я сказал, что я спортсмен, в бизнесе не разбираюсь, он пообещал, что сам все устроит. В июле 2019 года я приобрел машину через банк в кредит и передал этому своему ученику. В том же месяце он сдал машину в аренду третьим лицам, которые в итоге мой автомобиль продали», — рассказал спортсмен.

По его словам, с заявлением в полицию он обратился еще в октябре 2019 года.

«В октябре 2019 года я обратился с заявлением в управление полиции Алатауского района, на которое полицейские никак не среагировали и поначалу вообще сказали, что это – гражданско-правовые отношения. 23 декабря 2019 года я обратился в городскую прокуратуру и департамент полиции Алматы, где в жалобе описал мою проблему. Моя жалоба была отправлена в Алатауский районный отдел полиции. В январе 2020 года был назначен следователь и в полиции подтвердили, что в отношении меня совершено мошенничество. Мой ученик, третьи лица – некие Савердин и Мейрамбек, которые продали мою машину за $8 тыс. и покупатель, некий Эрик, были допрошены и отпущены», — сообщил чемпион.

Спортсмен подчеркнул, что сотрудники службы безопасности банка, в котором он брал кредит, смогли обнаружить автомобиль и передали полную информацию сотрудникам полиции.

«14 января 2020 года я встречался с сотрудниками службы безопасности банка, которые мне сообщили, что машина найдена, она побывала в дорожно-транспортном происшествии под новыми номерами и с новым техпаспортом. Всю эту информацию сотрудники службы безопасности банка передали моему следователю. 15, 16 и 17 января, общаясь со следователем по телефону, я понял, что он передал информацию оперативным сотрудникам. В последующие дни и по сегодняшний день следователь трубку не поднимает, дозвониться до него невозможно, никаких мер не принято, хотя все виновные лица установлены и у следователя есть все его данные, у него есть возможность для их поимки и расследования дела. Сотрудники полиции как будто специально затягивают время, тем самым давая возможность скрыть преступление», — рассказал Сембек.

При этом чемпион мира выразил недоумение по поводу отношения сотрудников полиции к выполнению своих обязанностей.

«Мне просто интересно, почему они не работают? Все данные участников ДТП есть, где они живут, где работают. Сотрудники банка подготовили и передали в полицию все материалы, хотя это всю эту работу должны были сделать сотрудники управления полиции Алатауского района», — сказал он.

По словам спортсмена, выплачивать кредит за украденную машину ему придется в течение пяти лет по Т220 тыс. в месяц.

«Я тренирую, учусь в магистратуре, кроме этого у меня нет никаких доходов. А кредит мне придется выплачивать в течение пяти лет по Т220 тыс. в месяц», — сказал Сембек.

По некоторым данным, лица, продавшие автомобиль чемпиона, проиграли вырученные деньги в казино.