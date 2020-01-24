Токаев о работе с ценами: Министры и акимы работу провалили

Нур-Султан. 24 января. КазТАГ — Министры и акимы работу по поручению о работе с ценами провалили, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Инфляция на эту группу товаров (потребительские товары – КазТАГ) составила около 10%. Я давал поручение работать с ценами, к сожалению, констатирую, что и соответствующие министры и акимы эту работу провалили», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

Он отметил, что понимает о наличии объективных трудностей, связанных с состоянием экономики РК, волатильностью цен на зарубежных рынках, в целом – уязвимостью экономики страны.

«Но работу надо было выполнять качественно, но самое главное – выполнять мое поручение. В среднем на 10% повысились цены на продукты, которые абсолютно необходимы нашим гражданам», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что правительству и местным исполнительным органам не удалось решить задачу развития конкуренции, увеличения доходов населения.

«Поэтому предстоит обеспечить переход от малоэффективной практики создания натуральных резервов социально значимых продуктов в региональных стабилизационных фондах к альтернативным инструментам. Требуется разработать пакет мер, направленных на увеличение реальных доходов граждан, в том числе минимальные заработные платы, по которым мы стали заметно отставать от наших основных партнеров», — сказал Токаев.