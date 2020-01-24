Найденного мертвым в кабинете гендиректора «Казахмыса» главу профсоюза могли убить

Жезказган. 24 января. КазТАГ – Найденный мертвым в кабинете генерального директора горно-обогатительного комплекса ТОО «Корпорация Казахмыс» Амангельды Минигулова в Жезказгане председатель профсоюза «Кәсіпқорған» ТОО «Корпорация «Казахмыс» Тогызбай Тажбенов мог быть убит, следует из сообщения пресс-службы генеральной прокуратуры Казахстана.

«По факту смерти Тажбенова органами следствия проверяются две версии – его убийство либо доведение до самоубийства. Аналогично, по факту получения ножевых ранений Минигуловым и Тембаевым (Сабыржаном, начальником отдела ТОО «Корпорация Казахмыс» – КазТАГ) расследуется версия покушения на убийство», — говорится в сообщении в пятницу.

Прокуратору представила свою версию хронологии событий в день конфликта.

«Первоначальными следственными действиями установлено, что Тажбенов пронес в кабинет генерального директора ТОО «Корпорация Казахмыс» гладкоствольное ружье и произвел из него один выстрел, от которого никто не пострадал. Факт проноса ружья Тажбеновым установлен просмотром видеозаписи с камеры видеонаблюдения, а также обнаруженными на месте происшествия и при нем вещественными доказательствами. После выстрела, со слов очевидцев, участники конфликта – Минигулов, Тембаев и Тажбенов получили ножевые ранения», — уточнили в надзорном органе.

В ведомстве добавили, что работниками корпорации на место конфликта была вызвана скорая помощь и полиция. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили труп Тажбенова, а также с ножевыми ранениями – Минигулова и Тембаева, которым была оказана необходимая медицинская помощь.

«В настоящее время органами полиции проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, исследуются вещественные доказательства и изъятые видеозаписи. Представителям погибшего Тажбенова органами следствия разъяснены их права в качестве потерпевших, в том числе право на ознакомление с ходом расследования и соответствующими материалами», — добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало, что 21 января между Минигуловым и Тажбеновым в кабинете главы корпорации произошел конфликт, в результате которого Минигулов, а также директор корпорации по развитию Сабыржан Тембаев получили ножевые ранения. Как стало известно агентству, оба пострадавших были госпитализированы в медицинский центр Жезказгана. Позже КазТАГ выяснил, что Минигулов жив и ему делают операцию в реанимации медцентра. Еще позднее агентству стало известно, что операция гендиректору «Казахмыса» проведена успешно.