Армянские и киргизские номера раздора 24.01.2020 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 58 0 Айдар Алибаев о том, что государство должно отвечать за собственные промахи Похожие материалы: Митинг автомобилистов состоялся в Уральске В Алматы владельцы авто с армянскими номерами собрались на акцию протеста Преступники специально покупают авто с кыргызскими и армянскими номерами – МВД РК Программы занятости – благо для чиновников и издевательство над безработными? Авто с армянскими и кыргызскими номерами в РК считаются иностранным товаром