Токаев об использовании пенсионных накоплений: Наша цель – не раздать все сейчас

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Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Динара Халдарова. Наша цель – не раздать все пенсионные накопления на приобретение жилья сейчас, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Что касается использования части пенсионных отчислений на приобретение жилья и иные нужды. (…) Наша цель – не раздать все накопления сейчас, оставив людей без достойной пенсии в старости», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

Он отметил, что в решении этого важного вопроса «сделан первый шаг».

Напомним, 2 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием, поручил правительству до конца 2019 года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, «например, для покупки жилья или получения образования».

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