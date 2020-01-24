Замгенсека ООН посетит в конце января Казахстан с официальным визитом

Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Заместитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Фабрицио Хохшильд посетит в конце января Казахстан с официальным визитом, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«31 января – 1 февраля по приглашению правительства Казахстана ожидается визит заместителя генерального секретаря ООН и специального советника по подготовке к празднованию 75-летия ООН Фабрицио Хохшильда», — сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Он уточнил, что в ходе визита 31 января в Алматы запланировано участие Фабрицио Хохшильда в форуме Digital Almaty, его встреча с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскаром Жумагалиевым и посещение здания международных организаций в Алматы.

«Представитель ООН 1 февраля планирует посетить Нур-Султан, где намечены его двусторонняя встреча с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, посещение «Астанинского хаба» по инновациям и встреча со студентами Казахского государственного юридического университета», — добавил Смадияров.