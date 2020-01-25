Госсекретарь США посетит Казахстан с официальным визитом 1-2 февраля

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Нур-Султан. 25 января. КазТАГ — Госсекретарь США посетит Казахстан с официальным визитом 1-2 февраля, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«1-2 февраля 2020 года планируется визит в Нур-Султан государственного секретаря США Майкла Помпео», — сообщил в субботу официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По информации ведомства, в рамках визита предусмотрены встречи Помпео с руководством страны и министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

«В ходе встреч будут обсуждены вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки», — уточняется в сообщении.

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