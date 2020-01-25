«Мышеловкой для народа» назвали активисты ситуацию с авто с иностранными номерами в Алматы

Алматы. 25 января. КазТАГ — Мадина Алимханова. «Мышеловкой для народа» назвали собравшиеся в Алматы активисты ситуацию с автомашинами с иностранными номерами.

«Мы не рвемся за казахстанскими номерами, мы хотим просто эксплуатировать наши машины на территории Казахстана. Я считаю, что мы имеем право передвигаться, нам это разрешили по республиканскому каналу. Так нельзя. Что за принцип мышеловки по отношению к своему народу? Сначала покупайте, а теперь мы вас выгоняем или давайте по 4-5 млн. Не считаю, что это практика развитого государства, это попахивает практикой какого-то недоразвитого государства», — сказал активист Даукен Санатов на акции протеста в субботу.

При этом он отметил, что предоставленный срок для уплаты всех необходимых сборов и пошлин, не решает проблему.

«Хочу поблагодарить Касым-Жомарта Токаева за то, что он нам дал год, но, тем не менее, я считаю, что это не решение проблемы, это отсрочка проблемы еще на один год. Этот год сейчас быстро пройдет и те же проблемы нас снова настигнут. Года недостаточно, чтобы мы компенсировали свои машины, на запчасти продали, собрали себе на новые машины. А как вы знаете, для многих машина — это не роскошь, это средство передвижения. Кто-то таксует, кто-то далеко живет, чтобы добираться до работы», — подчеркнул он.

Кроме того, он пояснил, что в случае продажи автомашины на запчасти, владелец сможет вернуть только половину затраченных средств, а если речь идет о непопулярных в Казахстане марках машин, продажа их на запчасти не представляется возможным. По словам Д.Санатова, необходимо предусмотреть возможность продления временной регистрации автомашин с иностранными номерами.

«По республиканскому каналу Марат Туякбаев сказал, что пресекаться автомобили с иностранными номерами не будут, никакого запрета не будет, только учет. Я, поверив этому человеку, вице-министру по административной практике, поехал, купил себе машину, а теперь мне говорят, что у меня есть всего год. Но меня лично это не устраивает, также, как и всех здесь собравшихся. Поэтому я считаю, что, если предусмотрели эту временную регистрацию, значит, государство в силах это сделать и пусть у нас будет право продлить эту регистрацию и эксплуатировать машину до полного износа, потому что проблему нужно решать», — предложил он.

Кроме того, Д.Санатов отметил, что власти также должны нести ответственность за сложившуюся ситуацию.

«Власти не раз подтвердили, что это их вина была, таможенные службы подтвердили, что это они упустили, МВД подтвердили, что они тоже упустили, депутаты Мажилиса вовремя не предусмотрели какое-то законодательство. Я считаю, что все должны нести ответственность. Мы, как водители, от своей ответственности не убегаем, но пусть тоже свою вину признают и какие-то решения находят, отталкиваясь от того, что все виноваты, а не только от того, что мы вне закона. Пусть Армения тоже какой-то компромисс ищет в этой ситуации», — сказал он.

На акцию собралось около 50 владельцев автомашин с армянскими, киргизскими и российскими номерами.