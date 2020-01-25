В шести областях Казахстана из-за непогоды закрыты 17 участков дорог

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Нур-Султан. 25 января. КазТАГ — В шести областях Казахстана из-за непогоды закрыты 17 участков дорог, передает пресс-служба АО «НК «Казавтожол».

«В связи с плохими погодными условиями закрыто движение в шести областях на 17 участках протяженность 1800 км. Это 7,2 % всех дорог республиканского значения», — сообщила в субботу руководитель пресс-службы нацкомпании Маржан Ордабай.

В ведомстве отмечают, что больше всего трасс закрыто в Восточно-Казахстанской области.

«Самый длинный участок на котором перекрыто движение – «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты». Ее протяженность составила 189 км», — добавили в нацкомпании.

 

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