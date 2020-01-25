Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента 25012020

Алматы. 25 января. КазТАГ – Курс доллара США в субботу относительно данных за пятницу изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т377,4, а продажи – Т378,9.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 378,6, а продают по Т380,2.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т378,8, а продажи – Т379,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т378,6.