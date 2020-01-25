Нур-Султан. 25 января. КазТАГ – Осадки ожидаются в субботу во всех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, где сохраняется неустойчивый характер погоды, по республике пройдут осадки преимущественно в виде снега, на юге местами сильные осадки. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами снег, метель, туман. Ветер юго-западный 7-12, утром и днем порывы 15 метров в секунду. Температура ночью и днем -5-7°С, днем с дальнейшим понижением.

В Алматы переменная облачность, временами осадки (дождь с переходом в снег), туман, гололед. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура ночью -2-4, днем +2+4.

В Шымкенте переменная облачность, утром и днем осадки, во второй половине дня сильные (дождь, снег). Днем гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью и днем +2+4.

В Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области 30 метров в секунду и более, местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Днем +2+7, ночью -4+1.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем и ночью -1+4.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, гололед, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем -2+3, ночью -3-8.

В Северо-Казахстанской области местами туман, метель, днем ветер 15-20, порывы 23 метров в секунду. Днем -9-14, ночью -11-16.

В Западно-Казахстанской области местами туман, метель, днем местами гололед, ветер 15-20, порывы 23 метров в секунду. Днем -1-6, ночью -8-13.

В Алматинской области днем местами дождь с небольшим снегом, ночью местами небольшой дождь, снег местами усилится, местами туман, гололед, ветер 16-21 метров в секунду, в районе Жаланашколя порывы 24-29 метров в секунду. Днем +1+6, ночью -5-10 (на севере -13).

В Акмолинской области местами туман, гололед, метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -5-10 с дальнейшим понижением, ночью -5-10.

В Карагандинской области местами туман, гололед, метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем и ночью -1-6.

В Атырауской области местами туман, гололед, метель, днем местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем -2+3, ночью -3-8.

В Павлодарской области местами метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем и ночью 0-5.

В Костанайской области местами туман, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -5-10, ночью -16-21.

В Актюбинской области местами гололед, днем низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -3-8, ночью -8-13.

В Мангистауской области днем местами небольшие дождь со снегом, ночью местами небольшой дождь, местами снег усилится, местами туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -2-7.

В Кызылординской области местами небольшой дождь с переходом в снегопад, местами туман, гололед. Днем и ночью 0-5.

«В ближайшие трое суток на отдельных реках юго-востока республики ожидаются ослабления ледовых явлений и подъемы уровней воды. На реке Сырдарья ниже ГП Жосалы ожидаются подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.