По меньшей мере 18 человек стали жертвами землетрясения в Турции

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Алматы. 25 января. КазТАГ — По меньшей мере 18 человек стали жертвами землетрясения в Турции, передает ТАСС.

На востоке Турции 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8.

«13 человек погибли в провинции Элязыг, пять человек — в соседней провинции Малатья», — говорится в сообщении в субботу.

Министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу заявил, что сотрудники аварийно-спасательных служб проводят поиски под завалами еще 30 пропавших без вести, более 500 человек пострадали.

По данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в пятницу в 20:55 по местному времени в восточной провинции Элязыг, население которой составляет приблизительно 400 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

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