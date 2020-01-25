Алматы. 25 января. КазТАГ — Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции выросло до 20, передает ТАСС.

«Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции, еще 1015 человек получили ранения», — сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики в субботу.

В ведомстве уточняют, что 14 человек погибли в провинции Элязыг, еще шесть — в провинции Малатья.

Напомним, по данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в пятницу в 20.55 по местному времени в восточной провинции Элязыг, население которой составляет приблизительно 400 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.