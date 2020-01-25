Алматы. 25 января. КазТАГ — Председатель КНР Си Цзиньпин призвал усилить контроль за распространением в Китае эпидемии коронавируса, передает ТАСС.

«Жизнь имеет первостепенное значение. Когда вспыхивает эпидемия, раздается команда. Предотвращать и контролировать заболевание — это наша обязанность. Органы власти на всех уровнях должны взять профилактику и контроль над новыми вспышками коронавируса в качестве приоритетного направления своей работы. Представители власти должны всегда стоять на передовой, чтобы гарантировать социальную стабильность и обеспечить гражданам счастливый и веселый китайский Новый год», — сказал Си Цзиньпин на экстренном совещании в субботу.

Сообщается, что на совещании было принято решение создать руководящую группу ЦК КПК, которая будет координировать работу по профилактике и борьбе с эпидемией пневмонии. Также было принято решение направить в провинцию Хубэй, где впервые произошла вспышка пневмонии, и в другие провинции Китая специальные руководящие группы для работы на местах.

По информации ТАСС, участники совещания указали на важность принятия срочных мер по лечению заболевших, увеличения численности задействованных в борьбе с пневмонией медицинских работников, в том числе военных врачей. В ходе совещания была отмечена важность своевременного и прозрачного распространения информации о заболевании для эффективного решения проблем как внутри Китая, так и за рубежом.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По официальным данным, сейчас зарегистрированы 1287 заболевших в нескольких странах и 41 смертельный случай. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии. Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По последним данным, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов.