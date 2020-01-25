В ВКО главе управления энергетики и ЖКХ отменен оправдательный приговор

Нур-Султан. 25 января. КазТАГ — В Восточно-Казахстанской области главе управления энергетики и ЖКХ отменен оправдательный приговор, сообщает пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба).
«24 января постановлением аппеляционной коллегии Восточно-
Ранее антикоррупционной службой ВКО Мусатаев М.Х. подозревался в завладении путем обмана денежными средствами
Напомним, 20 сентября 2018 года МИА КазТАГ сообщало, что руководитель управления энергетики и ЖКХ ВКО Мурат Мусатаев получил строгий выговор из-за проблем с поставками угля на объекты образования к отопительному сезону, также был поднят вопрос о его несоответствии занимаемой должности. Тогда аким ВКО Даниал Ахметов согласился, что подготовка к предстоящему отопительному сезону в регионе ведется не в соответствии с утвержденным графиком, но предложил не снимать Мусатаева с должности.