В ВКО главе управления энергетики и ЖКХ отменен оправдательный приговор

Нур-Султан. 25 января. КазТАГ — В Восточно-Казахстанской области главе управления энергетики и ЖКХ отменен оправдательный приговор, сообщает пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба).

«24 января постановлением аппеляционной коллегии Восточно- Казахстанского областного суда отменен оправдательный приговор в отношении руководителя ГУ «Управление энергетики и ЖКХ ВКО» Мусатаева М.Х. Он признан виновным в мошенничестве в крупном размере и осужден к штрафу в размере Т40 млн, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах, с внесением представления о лишении государственной награды — ордена «Құрмет», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Ранее антикоррупционной службой ВКО Мусатаев М.Х. подозревался в завладении путем обмана денежными средствами гражданина в сумме Т4 млн, введя в заблуждение последнего о том, что вопрос признания ТОО победителем проведенных конкурсов госзакупок был решен им.

Напомним, 20 сентября 2018 года МИА КазТАГ сообщало, что руководитель управления энергетики и ЖКХ ВКО Мурат Мусатаев получил строгий выговор из-за проблем с поставками угля на объекты образования к отопительному сезону, также был поднят вопрос о его несоответствии занимаемой должности. Тогда аким ВКО Даниал Ахметов согласился, что подготовка к предстоящему отопительному сезону в регионе ведется не в соответствии с утвержденным графиком, но предложил не снимать Мусатаева с должности.