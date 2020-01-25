Т230 млн просят на прикладные научные исследования в области охраны труда на два года в РК

Нур-Султан. 25 января. КазТАГ – Т230 млн просят на прикладные научные исследования в области охраны труда на два года в Казахстане.

Согласно проекту бюджетной программы 034 «Прикладные научные исследования в области охраны труда», министерство труда и социальной защиты населения Казахстана просит выделить на 2020 год из республиканского бюджета Т117,326 млн, а на 2021 год – Т113,4 млн. Из этого же документа следует, что по той же программе на 2018 год было запрошено Т96,24 млн, а на 2019 год – Т98,2 млн.

«В рамках данной бюджетной программы предусмотрены расходы на проведение научно-исследовательских работ в области безопасности и охраны труда. Результатом исследований являются научные инновации (разработки) и их внедрение в улучшение безопасности и охраны труда на государственном уровне и на уровне предприятия. Показатель конечного результата «Количество научных разработок в области безопасности и охраны труда, регулирования трудовых отношений» подтверждается свидетельствами авторского права (научное произведение); «Количество предприятий («пилотных проектов»), на которых внедрены научные разработки в области безопасности и охраны труда, регулирования трудовых отношений» подтверждается актами внедрения», — говорится в описании проекта.