Алматы. 25 января. КазТАГ — Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 41, передает ТАСС.

«Еще 15 человек умерли в китайской провинции Хубэй в результате пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Таким образом, общее число жертв болезни в Китае возросло до 41», — говорится в сообщении в субботу.

Отмечается, что общее число заболевших коронавирусом выросло до 1287 человек.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии. Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По последним данным, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов.