Т9,5 трлн просят на три года на соцобеспечение ряда категорий граждан РК и их сопровождение

Нур-Султан. 25 января. КазТАГ – Т9,5 трлн просят на три года на социальное обеспечение отдельных категорий граждан Казахстана и их сопровождение.

Согласно проекту бюджетной программы 027 «Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам», министерство труда и социальной защиты населения Казахстана просит выделить из республиканского бюджета в 2020 году Т3 079 582 564 тыс., в 2021 году – Т3 116 900 556 тыс., а на 2022 год – Т3 321 459 675 тыс. Кроме того, из документа следует, что на 2018 год ведомством было запрошено по той же программе Т2 103 953 906,7 тыс., а на 2019 год – Т2 549 736 686 тыс.

«Расходы предусматриваются на выплату социальных пособий и пенсий, а также на целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы», — говорится в описании проекта.