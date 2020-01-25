Нур-Султан. 25 января. КазТАГ — Дороги закрыли для проезда в Нур-Султане и шести областях Казахстана из-за непогоды, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

«В Нур-Султане закрыто движение на двух участках автодорог: «Нур-Султан-Павлодар», «Нур-Султан-Костанай», — говорится в сообщении, распротсраненном в субботу.

В ведомстве отмечают, что дороги закрыты для всех видов автотранспорта.

«В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на трех участках автодорог: «Нур-Султан-Ерейментау- Шидерты» (от Нур-Султана до границы Павлодарской области), «Екатеринбург-Алматы» (от с. Жаксы до границы СКО), «Екатеринбург-Алматы» (от г. Атбасара до Нур-Султана)», — следует из сообдщения.

По данным комитета, в Алматинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Ушарал-Достык» (от с.Коктума до с.Достык).

«В Восточно-Казахстанской области ограничено движение для грузовых и пассажирских видов автотранспортных средств на участке автодороги «Алматы-Усть-Каменогорск» (от с.Калбатау до с.Касенова). Закрыто движение для всех видов автотранспорта на 2 участках автодорог «Усть-Каменогорск-Шемонаиха- граница РФ» (от с. Предгорное до границы РФ), «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон- Карагай-Рахмановские ключи» (от с. Ушановское до г. Серебрянска)», — уточняется в сообщении.

В Карагандинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на двух участках автодорог: «Алматы-Екатеринбург» (от Караганды до п.Аксу-Аюлы) и «Алматы-Екатеринбург» (от г.Темиртау до границы Акмолинской области).

«В Павлодарской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на двух участках автодорог: «Нур-Султан-Ерейментау- Шидерты» (от п. Шидерты до границы Акмолинской области) и «Кызылорда-Павлодар» (от п. Ленинский до границы Карагандинской области)», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что в Северо-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям.