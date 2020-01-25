Нур-Султан. 25 января. КазТАГ — Дороги закрыли для проезда в Нур-Султане и шести областях Казахстана из-за непогоды, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.
«В Нур-Султане закрыто движение на двух участках автодорог: «Нур-Султан-Павлодар», «Нур-Султан-Костанай», — говорится в сообщении, распротсраненном в субботу.
В ведомстве отмечают, что дороги закрыты для всех видов автотранспорта.
«В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на трех участках автодорог: «Нур-Султан-Ерейментау-
По данным комитета, в Алматинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Ушарал-Достык» (от с.Коктума до с.Достык).
«В Восточно-Казахстанской области ограничено движение для грузовых и пассажирских видов автотранспортных средств на участке автодороги «Алматы-Усть-Каменогорск» (от с.Калбатау до с.Касенова). Закрыто движение для всех видов автотранспорта на 2 участках автодорог «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-
В Карагандинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на двух участках автодорог: «Алматы-Екатеринбург» (от Караганды до п.Аксу-Аюлы) и «Алматы-Екатеринбург» (от г.Темиртау до границы Акмолинской области).
«В Павлодарской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на двух участках автодорог: «Нур-Султан-Ерейментау-
Отмечается, что в Северо-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям.