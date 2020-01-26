Алматы. 26 января. КазТАГ — Черные ящики сбитого под Тегераном украинского лайнера будут расшифрованы в Иране, передает ТАСС.

«Бортовые самописцы украинского лайнера, разбившего под Тегераном, останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории», — заявил депутат иранского парламента, член парламентского комитета по развитию Фараджулла Раджаби.

По его словам, «изучением информации, находящейся в черных ящиках», займется иранское министерство дорог и городского развития.

«Наша политика заключается в том, чтобы черные ящики» остались здесь и здесь же были расшифрованы», — отметил Раджаби.

Напомним, утром 8 января Boeing 737, принадлежавший «Международным авиалиниям Украины», потерпел крушение рядом с аэропортом Хомейни в Тегеране вскоре после взлета. Самолет направлялся в Киев. По данным МВД Украины, на борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа. Все погибли. Большинство погибших оказались гражданами Канады и Ирана.

11 января Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной трагедии стала «человеческая ошибка», допущенная в кризисный период из-за «авантюризма» США. Зариф принес соболезнования и извинения иранскому народу, а также семьям жертв трагедии.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на полноценном признании Ираном вины за сбитый Boeing.

19 января глава отдела расследования происшествий организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар сообщил, что черные ящики в Иране расшифровать невозможно и согласно пожеланиям Украины, бортовые самописцы будут отправлены в эту страну для расшифровки.

Отношения между Тегераном и Вашингтоном резко обострились после того, как 3 января по приказу Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Официальный Тегеран пообещал отомстить за убийство второго по иерархии человека в Иране. Ситуация обрушила акции ряда арабских нефтяных компаний, в то время как цены на нефть начали стремительный рост.

Позднее несколько военных объектов США в Ираке были атакованы крылатыми и баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, комментируя ситуацию, заявил, что Тегеран «предпринял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 устава ООН», назвав трусливым нападение на своих граждан и высокопоставленных чиновников убийство генерала Касема Сулеймани. Глава МИД Ирана заверил, что Тегеран не стремится к эскалации или войне, но подчеркнул, что Иран намерен защищаться от любой агрессии. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что все нормально, сейчас, по его словам, идет оценка жертв и повреждений. Он добавил, что на сегодняшний день у США самые мощные и хорошо оснащенные войска в мире, пообещав сделать в скором времени официальное заявление.

8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне конфликта США и Ирана провел в Акорде совещание по ситуации на Ближнем Востоке.