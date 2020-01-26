Нур-Султан. 26 января. КазТАГ — В Нур-Султане перекрыли движение в четырех направлениях из-за плохой видимости, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

«В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) в Нур-Султане закрыто движение для всех видов автотранспорта в четырех направлениях а/д: «Нур-Султан-Павлодар», «Нур-Султан-Щучинск», «Нур-Султан-Атбасар», «Нур-Султан-Коргалжын», — говорится в сообщении в всокресенье.

Напомним, 26 января из-за непогоды закрыли 45 участков трасс республиканского значения. Их протяженность составила 5380 км.