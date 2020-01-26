Нур-Султан. 26 января. КазТАГ — Казахстанцы завоевали еще две медали на ЭКЕ по фристайлу в дисциплине могул во Франции, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«В Фон-Роме (Франция) завершился этап Кубка Европы по фристайлу-могул. В заключительный день Казахстану удалось завоевать медали. Во второй раз за этап на первую ступень пьедестала поднялась Анастасия Городко. Как и день назад, она стала первой. Второе место заняла француженка Фантин Дегрут. Бронзовую медаль завоевала Жанеке Бергхуис (Нидерланды). Казахстанка Олеся Граур показала седьмой результат. У мужчин на третью ступень пьедестала смог подняться казахстанец Антон Бондарев. Он уступил только шведу Расмусу Стегфельдту (первое место) и россиянину Михаилу Алейникову (второе место)», — говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанская спортсменка Анастасия Городко в первый день этап Кубка Европы по фристайлу-могул завоевала золотую медаль.