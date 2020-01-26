Алматы. 26 января. КазТАГ — Пик эпидемии коронавируса еще впереди, считают власти КНР, передает ТАСС.

«Темпы развития эпидемии ускоряются. Что касается настоящего времени, то, боюсь, эпидемия на какой-то период времени продолжится, на последующем этапе число заболеваний может вырасти», — заявил в воскресенье глава государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй на специальном брифинге о борьбе с эпидемией пневмонии нового типа.

Он отметил, что коронавирус смог широко распространиться и является довольно серьезной проблемой, так как передается от человека к человеку уже во время инкубационного периода.

«Инкубационный период коронавируса нового типа составляет около 10 дней. В самом коротком случае это один день, в самом продолжительном — 14 дней. Во время инкубационного периода он уже способен передаваться, что в корне отличает его от SARS [атипичной пневмонии]», — уточнил глава ведомства.

Кроме того, Ма Сяовэй добавил, что способность коронавируса передаваться от человека к человеку усилилась.

«Вирус передался людям из дикой природы и начал адаптироваться к существованию в человеческом организме, после чего перешел в стадию, когда начал передаваться от человека к человеку. Похоже, что способность вируса передаваться от человека к человеку усилилась. Специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьезную и сложную стадию», — сказал глава госкомитета по делам здравоохранения.

Его заместитель Ли Бинь отметил, что это заболевание изучено не до конца и науке по-прежнему не хватает материала для его изучения и подтверждения способности вируса к мутации.

«Насколько нам известно на данный момент, это совершенно новая болезнь, знания человечества о ней еще ограничены, возможность этого заболевания мутировать еще не ясна. Мы еще не располагаем полными данными о развитии эпидемиологической ситуации. Мы можем на основе развития эпидемии непрерывно корректировать нашу политику, совершенствовать принимаемые меры и вводить различного рода меры профилактики и контроля», — подчеркнул замглавы ведомства.

На пресс-конференции власти КНР сообщили, что, в частности, в провинции Хубэй существует нехватка медикаментов и защитных средств.

«Наблюдается сравнительная нехватка медикаментов и защитных средств. Мы сделали многое, чтобы решить эту проблему. Что касается защитных масок и костюмов, то их нехватка довольно значительна. Всем известно, что Китай — крупный производитель такой продукции, но из-за каникул производство идет не на полную мощность. (…) Провинция Хубэй нуждается в 100 тыс. комплектах медицинских защитных костюмов в сутки. Это около 3 млн единиц каждый месяц. Только 40 предприятий КНР в 14 провинциях страны могут производить такие костюмы, которые удовлетворяют национальным стандартам. Их общая производственная мощность составляет около 30 тыс. таких костюмов в сутки. После восстановления 40% производства мы можем удовлетворить только половину своих нужд. Поэтому проблема довольно серьезна. Мы примем меры, чтобы нарастить производство с 40% до 100%», — сообщил замглавы министерства промышленности и информатизации КНР Ван Цзянпин.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По официальным данным, сейчас зарегистрированы 1975 заболевших в нескольких странах и 56 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии. Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По последним данным, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов.

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл Хоргосский международный центр приграничного сотрудничества и все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.

При министерстве здравоохранения РК создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43 куда граждане Казахстана могут позвонить и в круглосуточном режиме узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания.