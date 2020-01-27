Гульнара Мусабаева заявила о намерении добиться оправдания для себя и мужа

Алматы. 27 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Гульнара Мусабаева заявила о намерении добиться своего оправдания и оправдания своего мужа Виктора Морозова.

«Я решила выступить, потому что хочу внести ясность в ряд вопросов. Я подписала заявление об освобождении меня от уголовной ответственности не потому, что признала вину, а чтобы выйти на свободу и уже на свободе бороться за свое оправдание и оправдание имени своего мужа Виктора Морозова. Хочу заявить всем, что ни я, ни он невиновны», — сказала Мусабаева на пресс-конференции в понедельник.

Она подчеркнула, что досудебное расследование было начато по ложным доносам.

«Генеральная прокуратура возбудила в отношении меня и моего мужа уголовное дело по ложным доносами от «БТА Банка» и Фонда проблемных кредитов. В ходе расследования я не признавала вины и отказалась от дачи показаний против себя, своего супруга и других людей», — подчеркнула она.

По словам Мусабаевой, данное уголовное дело имеет политический контекст.

«Данное дело имеет политический контекст и политические причины. В деле имеется существенная коррупционная составляющая. Действительно, «Алгабас девелопмент» получила кредит в «Казкоммерцбанке» (ККБ) на строительство развязок, но около $120 млн, не $400 млн, как заявлено в ложных доносах. Все полученные деньги пошли на выкуп земельных участков и на строительство раззявой, по которым сейчас ездят более 1,5 млн граждан. Процесс выдачи кредита был под контролем ККБ, построенные развязки были подарены акимату Алматы, имеется документ между Морозовым Виктором и акиматом – договор дарения. «Алгабас девелопмент» всегда признавал этот долг по кредиту и мог расплатиться земельными участками, могло быть полное возмещение требований по кредиту по договору банковского займа», — сообщила Мусабаевой.

В свою очередь, адвокат Жан Кунсеркин пояснил, что сумма долга, приписываемая ТОО «Алгабас девелопмент» выросла до $800 млн после передачи его Фонду проблемных кредитов.

«Первоначально кредитор был ККБ, с изменением статуса ККБ, долг переходит в «БТА Банк», далее этот долг выкупает Фонд проблемных кредитов. Получается, они оценивают этот долг в $800 млн, он со $120 млн вырос до $800 млн за счет капитализации долга, процентов, неустоек. Фонд проблемных кредитов приобретает этот долг и начинает на него накручивать, они не банк, они имеют право только получать эти деньги, но они продолжают накручивать неустойку и плату за пользование кредитом, и инициирует иск в суд против «Алгабас девелопмент». Они сразу инициировали иск в суд. Можно было все урегулировать, составить соглашение в порядке возмещения долга и все бы нормально закончилось», — пояснил Кунсеркин.

Напомним, Гульнара Мусабаева, которая с 10 декабря 2018 года была водворена в СИЗО Алматы по обвинению в хищении в крупном размере, 3 октября вышла на свободу. Обвинения с женщины сняли.

Уголовное дело было возбуждено в 2016 году в отношении «Казкоммерцбанка» по факту незаконной выдачи заведомо безвозвратного кредита. В результате должностные лица «Казкоммерцбанка» ушли от ответственности. Одной из фигурантов была Нина Жусупова, которая сейчас проживает в Швейцарии. Виновным назначили ТОО «Алгабас девелопмент», который якобы получил деньги. Кредит был выдан на строительство транспортной развязки на Сейфуллина – аль-Фараби и Сейфуллина – Тимирязева. Сумма по кредиту была взыскана с ТОО «Алгабас девелопмент» со всеми пенями, со всеми процентами. Гульнару Мусабаеву, которая должностным лицом в этой компании не являлась, привлекли к ответственности.

После освобождения Мусабаева сообщила, что столкнулась с захватом своего бизнеса.