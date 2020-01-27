«Мягкая критика запущенных при Назарбаеве проектов». «Почему Мамин получил мандат ещё, как минимум, на год?». «Новые идеологи»: Ерлан Карин — слуга двух господ и кукольных дел мастер». «Казахстан прощается с добротным образованием»

Сетевой Казахстан 27 января 2020г.

AZATTYQ . ORG . ««Показывает зубки»? Мягкая критика запущенных при Назарбаеве проектов» — На расширенном заседании правительства в Нур-Султане 24 января президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ раскритиковал министров и акимов за рост цен на продукты. Он подверг критике и квазигосударственный сектор, заявив, что холдинги дублируют функции друг друга. Токаев предложил создать Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ, который будет оценивать работу правительства. Некоторые эксперты сомневаются, что нынешнее правительство выполнит поручения Токаева, другие считают, что действующему президенту в любом случае не под силу распустить этот кабинет министров.

««Путин делиться властью не будет». Почему Россия – не Казахстан» — В какой мере можно говорить о «казахстанском сценарии» применительно к реформе политического устройства России, затеянной Владимиром ПУТИНЫМ? Как Казахстан уже более полугода живет в условиях существования двух центров власти? Можно ли назвать российскую реформу началом процесса «транзита власти» и является ли таким транзитом то, что происходит в Казахстане? На эти и другие вопросы в интервью Радио Свобода отвечает казахстанский политолог Расул ЖУМАЛЫ.

CAMONITOR . KZ . «Почему Мамин получил мандат ещё, как минимум, на год?» — МАМИН занимает сейчас очень сложную позицию: премьер-министр — это человек, ответственный за все операционные процессы в государстве. Это ответственность, за которую мало кто хочет браться, поскольку она явно не приносит популярности человеку, наделённому такой властью, в силу того, что премьеру приходится принимать конкретные и достаточно непопулярные решения. В сущности, быть премьер-министром — это находиться на передовой линии войны. Возможно, это одна из причин того, почему отставки кабинета не случилось, — Мамину слишком нравится находиться на передовой: почти половину года он провёл в регионах и на местах, 13 раз ездил в Арысь, лично контролировал процесс восстановления города, не забывая и про строящийся Туркестан.

««Новые идеологи»: Ерлан Карин — слуга двух господ и кукольных дел мастер» — Государственная идеология всегда была камнем преткновения на пути суверенного движения Казахстана. В течение последних тридцати лет мы ищем собственную национальную идею, но из-за непримиримых противоречий внутри общества так и не можем ее сформулировать. Хотя, надо признать, основы все же были выработаны, благодаря чему мы плохо ли, хорошо ли, но прожили энное количество лет. Теперь же возникает ощущение, будто мы снова оказались на краю обрыва, у подножия которого ревут воды идеологическое хаоса. И пока нет никакой надежды на то, что призванные на государеву службу идеологи новой волны способны удержать нас от очередного падения вниз.

«Казахстанцам пытаются навязать мир, придуманный чиновниками» — Главный редактор журнала «Космические исследования и технологии» Нурлан АСЕЛКАН — Мы останемся теми, кто мы есть, и надо жить с этим или как-то смириться. Не стоит ругать и проклинать в прессе общество за его «неизменность». Хватит плодить нежизнеспособные программы по «улучшательству», переделыванию людей и языка – все равно материальными возможностями, которыми сопровождаются все эти государственные усилия, пользуются мошенники. При этом важно уточнить, что речь не идет о программах развития культуры и сохранения исторического наследия. Я имею в виду попытки навязать людям придуманный в чиновничьих кабинетах мир.

INFORMBURO . KZ . Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ – «Реформа государственного управления — это главное, что необходимо сделать в 2020 году» — Я думаю, что наше государственное управление нуждается в «реформе здравого смысла», когда всё лишнее, мешающее, созданное для снятия ответственности и «бюрократии ради бюрократии» должно быть удалено из системы. Для этого нужны цифровизация, прозрачность и, как следствие всего этого, доверие.

MATRITCA . KZ . Талгат КАЛИЕВ, директор СЦК – «Из реагирующего в формирующего» — Новый курс. Все, что не устраивало и население, и первого президента, и даже самих чиновников, подвергнется решительным реформам. Неэффективный госаппарат, который подвергался жесткой критике и в прежние времена, непродуктивные расходы, раздутые штаты квазигосударственных компаний. На все будет обращено внимание. Новый экономический курс предстоит разработать за три месяца. Одновременно, соблюдая мораторий на все расходы, от которых можно отказаться.

TIME . KZ . «Весна покажет» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ отчитал правительство и глав областей за рост цен на продукты питания, низкие доходы населения, а также изъяны в финансовом и экономическом секторах. Президент не стал объявлять выговоры, дав министрам и акимам шанс исправить до весны все ошибки. Не справятся с задачей в указанный срок — лишатся должностей.

«Где родился, там и приземлился» — Какой аким лучше справляется со своими обязанностями — местный или приезжий? 2020 год только начался, а уже собрал приличный урожай чиновников, заподозренных в коррупционных преступлениях. Среди них особняком стоят два человека — экс-аким Павлодарской области Булат БАКАУОВ и его коллега из столичного района “Байконыр” Аскар ЕСИЛОВ. И дело даже не в схожих должностях, пусть и разного масштаба. Оба госслужащих попали под прицел правоохранительных органов именно там, где родились и выросли. А преступления, в которых их обвиняют, так или иначе связаны с их родственниками: Бакауов, по версии следствия, помогал племяннику уйти от уплаты налогов, а Есилов получил айфон от свата.

«Держись, студент!» — В Алматы прошел рейд на предмет качества строительства общежитий для учащихся вузов. Почему этот обход состоялся именно сейчас? Дело в том, что 31 января планируется заседание, на котором рассмотрят вопросы о ходе реализации третьей из пяти социальных инициатив Елбасы: повысить доступность и качество высшего образования и улучшить условия жизни студентов.

CARAVAN . KZ . «Казахстанским вузам студенты не нужны? Российские университеты активно «вербуют» наших старшеклассников» — Точнее – сдаются без боя: если иностранные университеты уже сейчас активно вербуют старшеклассников, то отечественные альма-матер просто ждут грантов и госзаказов. На днях гневной тирадой в сторону директора шымкентской школы-лицея имени Пушкина разразился бизнесмен и некогда замакима Южно-Казахстанской области Болатбек АЛИЕВ. На своей странице в Facebook он предположил, что женщина аффилирована с российскими учебными заведениями, раз регулярно устраивает встречи их представителей с учениками, да еще и в самой школе. Впрочем, что плохого, если разобраться, в том, что директор показывает своим ученикам какие-то новые возможности стать успешными? И кто мешает казахстанским вузам также приходить в любую школу и устраивать такие же встречи?

Владимир СЕВЕРНЫЙ — «Чем будет воевать Казахстан, если придется Родину защищать» — Статья “В плену генеральских иллюзий” (“КАРАВАН”, № 2 от 17 января 2020 года) о намерении чиновников во что бы то ни стало закупить очередную партию БТР-82А российского производства вызвала неоднозначную реакцию среди читателей нашей газеты. Некоторые военные ученые из Академии военных наук (АВН) категорически против такого поспешного шага. Другие, включая действующих генштабистов и некоторых генералов в отставке, продолжающих работать в системе минобороны, – за. Градус противостояния между теми и другими растет не по дням, а по часам. Напомню: сыр-бор разгорелся, когда стало известно, что минобороны вынашивает планы оснастить наши войска морально устаревшими бронемашинами прошлого века.

LITER . KZ . «Мамин озвучил защитные меры Казахстана против коронавируса из Китая» — Премьер-Министр РК Аскар МАМИН провел совещание по вопросу недопущения распространения коронавируса и предупредительным мерам на территории Казахстана. О складывающейся ситуации и мерах реагирования доложили министр здравоохранения БИРТАНОВ, министр индустрии и инфраструктурного развития АТАМКУЛОВ, министр культуры и спорта РАИМКУЛОВА, первый заместитель министра иностранных дел НУРЫШЕВ, главный санитарный врач Казахстана БЕКШИН, директор Пограничной службы КНБ РК ДИЛЬМАНОВ, а также руководство Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.

FORBES . KZ . «Нэп по-казахстански: анализ ошибок, 7% роста ВВП и запрет на прорывные программы» — Новая экономическая политика должна предполагать более высокие темпы реального экономического роста, минимум 7-8%, безо всяких приписок, — установил первый ориентир старший партнер CSI Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ. Расул РЫСМАМБЕТОВ — Думаю, все самые хорошие программы уже придумали до нас – импортозамещение и экспортоориентированность. То есть производить в стране продукты, которые мы больше всего импортируем – если мы владеем большей частью производственного цикла, от сырья до готового изделия. В идеале – хотелось бы выбрать стране производственную, экономическую специализацию, где бы и работало государство, оставив частному бизнесу все остальные сферы.

EHONEWS . KZ . «Толганай Умбеталиева: пока политической элите похвалиться особо нечем» — Толганай УМБЕТАЛИЕВА, кандидат политических наук, гендиректор Центральноазиатского фонда развития демократии, любезно согласилась ответить на вопросы «Эхо Казахстана» о возможных внеочередных парламентских выборах, причинах возникновения новых политических партий, внезапного возникновения парламентской «оппозиции» и результатах деятельности НСОД — Появление новых партий или инициатив по созданию новых партий связано с успехом общества на президентских выборах. Общество само почувствовало свою силу, пришло осознание, что если захотят, то они могут. И этот успех дает надежду, что быть в политике активным, не сложно, главное получить поддержку.

IA — CENTR . RU . Джанибек СУЛЕЕВ – «Казахстан прощается с добротным образованием» — В Казахстане опровергнут афоризм Конфуция, гласящий: «Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению». Здесь за многие годы реформ при поддержке Всемирного банка создана система, которая основную массу учеников должным образом не обучает и не социализирует. В шоке учащиеся, в шоке родители, учительский корпус и директора. Но задний ход «реформам» верховная власть не дает, видимо, надеясь на Чудо (чудо с маленькой буквы не справится) или на то, что все само собой рассосется. В постсоветский период система школьного образования деградировала уверенно, но достаточно медленно – сказывалась наработанная база учителей, методик, учебников и традиций. Однако если подрывная работа проводится долго, целенаправленно и системно, то результат обязательно будет.

PLATON . ASIA . «Дневник Общественной приемной. Часть IV» — В январе у Отдела по контролю за рассмотрением обращений сложился очень насыщенный график работы. Приемы граждан проводятся практически ежедневно. Вместе с руководителем Отдела Аидой БАЛАЕВОЙ и ее коллегами, 21-22 января т.г. корреспонденты Platon.asia отдежурили две смены в Общественной приемной Администрации Президента. За два дня сотрудниками Отдела было принято 64 человека из разных регионов страны, 39 обратились по вопросам судебно-правового характера, остальные 25 — по социальным вопросам. Многие люди пришли с просьбой решить жилищные проблемы, с жалобами на длительные судебные тяжбы и государственные органы, споры с которыми отнимают у них много сил, но и времени.

KP . KZ . «Сможет ли Казахстан стать индустриальной державой?» — В 2020 году началась третья пятилетка индустриализации страны. Пришло время подвести промежуточные итоги масштабной диверсификации отечественной экономики. 2019-й стал завершающим годом реализации второй индустриальной пятилетки. За это время в Казахстане появилась новая производственная база, которая смогла обеспечить продуктивную занятость и устойчивость экономики во многих регионах страны, считают специалисты.

KAPITAL . KZ . «Какое будущее у финтеха в Казахстане?» — Технологии изменили все вокруг. И даже то, что всегда было достаточно консервативным. Например, финансовую сферу. Благодаря инновациям и тому, что в мир финансов пришли ИТ-специалисты, со временем появилась новая сфера – финтех. Под этим понятием подразумеваются финансовые технологии, меняющие наши отношения с деньгами. Сегодня финтех-проекты – это драйверы развития финансовой сферы. Это понимают как владельцы независимых стартапов, чья цель – техническая революция, так и крупные компании, которые тратят миллиарды на внедрение новых финансовых технологий. Но так ли это в Казахстане? Насколько наша страна готова к внедрению инноваций и есть ли здесь будущее у финтеха?

KURSIV . KZ . «Лего-дома спасут Казахстан от жилищного кризиса» — Современная концепция модульного строительства с учетом экономических реалий и изменения мышления привлекает беспрецедентную волну интереса и инвестиций, отмечает McKinsey & Company в отчете 2019 года «Модульная конструкция: от проектов до продуктов». Строительство недвижимости – самая капиталоемкая отрасль экономики (60%). И в то же время это самая консервативная отрасль: в течение десятилетий строительство отставало от других секторов в производительности и нововведениях. По мнению экспертов McKinsey, именно модульное строительство дает отрасли возможность сделать шаг вперед.

EXPRESS — K . KZ . «Почему казахстанцы традиционной ориентации вдруг становятся гомосексуалистами?» — Гомосексуалистами в Казахстане нередко становятся люди традиционной ориентации. На однополую любовь они решаются исключительно ради выгоды. Но к чему приводит попытка обмануть собственную природу? В последнее время в алматинских гей-клубах наблюдается паломничество представителей обоих полов, желающих найти себе состоятельного партнера, готового платить щедрой монетой за проведенные вместе страстные ночи или предоставить определенные привилегии. При этом подавляющее большинство охотников за спонсорами являются приверженцами традиционного секса.

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