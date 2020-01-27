Чартеры из Казахстана по популярным турнаправлениям в Китай отменяют из-за коронавируса

Алматы. 27 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Чартерные рейсы из Казахстана по популярным туристическим направлениям в Китай отменяют из-за коронавируса.

«Чартерные рейсы на Хайнань сейчас отменили из-за коронавируса. Сегодняшний, который должен был вылететь, и ближайший рейс на 30 января тоже отменены», — сказали корреспонденту КазТАГ в компании Tourmalin Tourcentre.

По словам агента компании, регулярные рейсы на Хайнань сейчас дорогие и с тремя пересадками.

«Вчера в Пекин вылетов не было, потому что из-за этой болезни всех наших казахстанцев выдворяют из страны (Китая – КазТАГ)», — отметил собеседник агентства.

На вопрос, когда можно ожидать ближайший регулярный рейс на Хайнань, спикер ответил, что пока ничего неизвестно.

«Сейчас в нескольких городах Китая введен карантин, и как только ситуация с коронавирусом будет взята местными властями под контроль, рейсы возобновятся. Надо ждать. Так что не летите, береженного бог бережет», — посоветовал агент.

В авиакассе Santufei сообщили, что на определенные направления (в Китай – КазТАГ) продажа авиабилетов закрыта и казахстанцы туда улететь не смогут.

«Это касается закрытых городов – Ухань и еще пары городов», — заключили в Santufei.

Согласно онлайн-расписанию международного аэропорта Алматы по прилетам, в 8.42 27 января из Пекина прибыл борт авиакомпании Air Astana, также по расписанию должны прилететь самолет Air Astana из Урумчи в 1.30 28 января, в 14.25 28 января – воздушное судно авиакомпании SCAT из Хайкоу (городской округ на острове Хайнань – КазТАГ).

По вылетам, по расписанию в Санья (городской округ на юге острова Хайнань – КазТАГ) в 17.10 27 января должен вылететь борт украинского лоукостера – авиакомпании SkyUp, онлайн-регистрация идет на рейсы Air Astana в Урумчи на 21.00 27 января, в Пекин на 22.20 27 января, на рейсы авиакомпании SCAT на Хайкоу в 23.05 27 января, на Санья на 19.30 28 января, отменен рейс Air Astana на Урумчи в 21.15 28 января, онлайн-регистрация идет на рейс Air Astana на Пекин на 22.20 28 января.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрированы 2,7 тыс. заболевших в нескольких странах и 80 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии. Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По информации МИД РК, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов.

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» и все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.

При министерстве здравоохранения РК создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43 куда граждане Казахстана могут позвонить и в круглосуточном режиме узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания. Вместе с тем, власти страны рекомендуют казахстанцам пока воздержаться от поездок в Китай.