Нацбанк: В регионах Казахстана чаще выдают кредиты физлицам, в мегаполисах – бизнесу

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Алматы. 27 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. В регионах Казахстана чаще выдают кредиты физическим лицам, а в мегаполисах – бизнесу, сообщает пресс-служба Национального банка.

«Т85,6 млрд из Т85,9 млрд в Туркестанской области в декабре 2019 года выдано физлицам. В Шымкенте физлицам выдано 69% кредитов – Т371 млрд из Т537 млрд», — указывается в информации, размещенной на официальном сайте Нацбанка РК в понедельник.

В Алматы на физлиц оформлено 31% – Т2,2 трлн, в Алматинской области – 87% – Т238 млрд. В Нур-Султане физлицам выдано 54% кредитов на сумму Т0,9 трлн, в Акмолинской области – 65% – Т138 млрд.

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