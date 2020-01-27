Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Владимир Радионов. До 52 сократилось число закрытых участков на республиканских трассах за последние сутки, сообщил председатель правления АО НК «КазАвтоЖол» Улан Алипов.

«Если ранее говорили о 61 закрытом участке на республиканских трассах в связи с погодными условиями, то сейчас это – 52 участка в девяти областях республики общей протяженностью 6616 км», — сказал Алипов на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, наибольшая протяженность закрытых участков – в Акмолинской области, самый длинный – на трассе Екатеринбург-Алматы (637 км). На дорогах по расчистке трасс, эвакуации автомобилей и людей работает 727 единиц различной техники.

Как сказал заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, в воскресенье было закрыто 95 участков автодорог: 61 республиканского значения (территория города Нур-Султана и Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей) и 34 – областного значения, в шести регионах работают в круглосуточном режиме штабы, в которые вошли представители МВД, Министерства обороны (МО) РК, Нацгвардии.

«Вокруг Нур-Султана сейчас проводятся работы по поиску и спасению людей, в общей сложности за минувшие сутки спасено более 750 человек, отбуксировано 1,5 тыс. автотранспортных средств. В заносах остается около 500 автомобилей, пока не будет произведена очистка, невозможно провести их эвакуацию. Мы привлекаем к работе подразделения МО, где есть возможность, гусеничную технику, чтобы провести эвакуацию людей. В течение суток продолжает оставаться сложная метеорологическая обстановка, поэтому просим воздержаться от выезда на дороги, не создавать лишние проблемы ни себе, ни подразделениям, обеспечивающим безопасность. Проводимые работы при нормализации погоды позволят нам в кратчайшие сроки полностью произвести очистку дорог. Ситуация находится на контроле, случаев обморожения или гибели людей в результате попадания их в снежные заносы не зарегистрировано», — подчеркнул Ильин.