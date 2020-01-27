Нападение на активистку в Алматинской области: Экс-аким подозревается в махинациях с землей

Нур-Султан. 27 января. КазТАГ — Экс-аким Панфиловского сельского округа Талгарского района Алматинской области Нургали Аппазов подозревается в махинациях с землей, сообщает пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба).

«Бывший аким Панфиловского сельского округа Талгарского района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков в санаторной, водоохранной зонах и на ирригационных сетях», — говорится в сообщении в понедельник.

В ведомстве отметили, что 24 января в отношении подозреваемого суд санкционировал содержание под стражей.

Напомним, 26 августа 2019 года в гражданскую активистку Галину Арзамасову стреляли у входа в акимат Талгарского района в Алматинской области. Сообщалось, что активистка ранена. По словам Арзамасовой, она шла в акимат, чтобы рассказать о еще одном якобы незаконном факте продаже земли на территории Панфиловского сельского округа, а именно о продаже в частную собственность земельного участка близ школы в селе Карабулак.

27 августа в пресс-службе департамента полиции (ДП) Алматинской области сообщили, что подозреваемого в ранении Арзамасовой задержали. По данным полиции, им оказался 22-летний житель Талгарского района. Отмечалось, что изъято пневматическое оружие. Также в ДП Алматинской области добавили, что досудебное расследование ведется по части 3 статьи 293 (хулиганство) УК РК.

30 августа в пресс-службе ДП Алматинской области сообщили, что по подозрению в нападении на Арзамасову задержаны аким Панфиловского сельского округа Талгарского района Алматинской области Нургали Аппазов и его водитель Гани Сманов.

В этот же день в акимате Талгарского района сообщили, что Аппазов, который был назначен акимом округа в декабре 2015 года, освобожден от занимаемой должности по результатам комиссионного выезда в село Панфилово от 28 августа. В районном акимате отметили, что в последний свой визит 26 августа к акиму района активистка поднимала вопрос про земельный участок близ школы в селе Карабулак, который перешел в частную собственность. 27 августа аким района Рыскелды Сатбаев выехал в село Карабулак, чтобы проверить на месте, как участок возле школы оказался в частных руках. Факт подтвердился и по нему были приняты необходимые меры. На основании этого аким сельского округа был уволен со своей должности.

4 октября апелляционная инстанция постановила освободить ранее арестованного Аппазова под залог в размере 2500 МРП (Т6 312 500). Расследование продолжается.

12 ноября сообщалось, что прокуратура Талгарского района не переквалифицировала действия бывшего акима Панфиловского сельского округа Талгарского района Алматинской области Нургали Аппазова, подозреваемого в стрельбе в гражданскую активистку Галину Арзамасову, с «хулиганства» на «покушение на убийство».