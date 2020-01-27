Алматы. 27 января. КазТАГ – Продажи фунтов резко возросли на фоне снижения популярности доллара в декабре в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка.

«Обменные пункты продали в декабре 2019 года долларов США на Т214 млрд, на 0,3% меньше, чем в ноябре, евро на Т20,7 млрд (на 31% меньше, чем в ноябре), российских рублей – на Т33,7 млрд (на45% меньше), британских фунтов – на Т781 млн (на 39% больше), юаней – на Т36,5 млн (в ноябре обменники юани купили на Т18 млн)», — указывается в ежемесячном отчете Нацбанка, размещенном на его официальном сайте в понедельник.

Более всего продали в декабре долларов США обменники: Алматы – на Т72 млрд, Нур-Султана – на Т23 млрд и Шымкента – на Т18 млрд.

Евро продано в декабре: в Алматы – на Т7 млрд, Нур-Султане – на Т4 млрд. Рублей продано в декабре: в Павлодарской области – на Т7 млрд, в Восточно-Казахстанской – на Т6 млрд, фунтов, в Алматы – на Т437 млн, Нур-Султане – на Т34 млн.