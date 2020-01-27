Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Новые требования к банкам по предоставлению кредитов вступят в силу с 1 апреля в Казахстане, сообщает пресс-служба агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

«С 1 апреля 2020 года обращаем внимание на памятку для заемщиков. Заемщику еще до заключения договора банковского займа должна предоставляться памятка по новой установленной форме. Помимо информирования об условиях займа в этом конкретном банке она позволит сравнивать их с условиями займов других банков. То есть можно пройтись по банкам, собрать памятки и в спокойной обстановке их оценить, сравнить и выбрать наиболее подходящие условия и банк», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Новая форма памятки должна содержать: сумму и валюту займа; срок займа; количество платежей; вид ставки вознаграждения (фиксированная или плавающая), размер ставки вознаграждения в годовых процентах либо в фиксированной сумме; размер ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении; наименование и размеры комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием займа; общую сумму к погашению; итоговую сумму вознаграждения; размер неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения; иные виды штрафов, пени согласно условиям договора банковского займа (в том числе за нецелевое использование займа, несвоевременное оформление договоров страхования и так далее); необходимость заключения договора страхования и сроки его пролонгации; контактные данные банка (номера телефонов, адрес электронной почты, адрес сайта банка).

«К договору банковского займа должен прилагаться титульный лист. Его формат также един для всех банков. Текст договора будет излагаться после титульного листа. В случае изменения условий займа банк обязан будет предоставить заемщику новый титульный лист», — добавили в агентства.

Титульный лист должен содержать: сумму и срок займа; размер ставки вознаграждения; размер годовой эффективной ставки вознаграждения; метод и способ погашения; при наличии в договоре права заемщика на частичное или полное досрочное погашение основного долга – информацию о необходимости заемщика для реализации данного права обратиться в банк с соответствующим заявлением; размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по договору; информацию о праве заемщика представить в банк письменное заявление, содержащее сведения о причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по договору банковского займа, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах).

«График погашения займа и титульный лист будут предоставляться заемщику при предоставлении очередной части займа в рамках кредитной линии, выданного на основании договора банковского займа или заявления клиента. Что касается займов (траншев), выданных в рамках соглашения об открытии кредитной линии, заемщику способом, предусмотренным договором, будет предоставляться информация о сумме полученного займа (займов), размере ставок вознаграждения; сроках погашения займа (займов), датах платежей, наименовании и размерах комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием займа (при наличии). Из чего следует, что заемщикам при заключении договора банковского займа, в том числе до его подписания, с 1 апреля 2020 года будет предоставляться подробная информация об условиях займа», — сказано в сообщении.