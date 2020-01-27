Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Более 100 автомобилей простояли всю ночь на трассе Щучинск-Нур-Султан в результате ДТП, сообщил председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Улан Алипов.

«Вчера мы с двух сторон пустили автоколонну в сопровождении спецтехники по трассе Нур-Султан-Щучинск. Из Нур-Султана колонна благополучно доехала Щучинска. В обратном же направлении из-за нетерпеливых водителей произошло ДТП с участием восьми машин, которое застопорило движение около 100 единиц автомашин, и в образовавшихся переметах оказалось очень проблематично разгребать и ДТП, и продолжать путь автоколонны», — сказал Алипов на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, водители трех легковых автомобилей, покинув пределы колонны, начали ее обгонять и таким образом совершили ДТП.

«Колонна разделилась на два потока. Первая часть в сопровождении наших машин проехали в сторону Нур-Султана, остальная отсеялась и осталась в районе населенного пунтка Жана Талап. Всю ночь их оттуда вызволяли, в итоге довели до города Акколь», — уточнил Алипов.

Вместе с этим на подходе к Нур-Султану водитель BMW Х5 решил обогнать сопровождавшую колонну спецтехнику и на 24 км застрял непосредственно перед спецтехникой.

«Долго с ним мучились, и только утром 123 автомобиля заехали в Нур-Султан. Поэтому мы обращаемся к автомобилистам – в случае следования в автоколонне, соблюдать скоростной режим, колонна движется 20-30 км/час, надо понимать, что это связано с погодой», — добавил глава «КазАвтоЖола».

В свою очередь заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, говоря об этом инциденте, уточнил, что после ДТП в Акколе остановилось более 140 автомобилей, в сборном эвакуационном пункте сейчас размещается около 360 человек, сред них более 40 детей.