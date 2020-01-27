Новый руководитель независимого регулятора прессы Великобритании подвергся критике за оказание правовой помощи властям Казахстана

Неизвестно, сколько лорду Фолксу платили за его работу, которая, насколько известно, включала в себя совершение пяти поездок в Казахстан в течение одного года

Газета Guardian опубликовала статью редактора отдела внутренних дел Марка Таунсенда под названием «Head of press regulator advised Kazakh regime that suppresses free speech» — «Глава пресс-регулятора выступал советником казахского режима, который подавляет свободу слова».

Лорд ФОЛКС

В предисловии к ней говорится так: «Лорд Фолкс, являющийся новым руководителем Организации по стандартам работы независимой прессы (Independent Press Standards Organisation — Ipso) или же, иначе говоря, регулятора пресс-индустрии в Великобритании, состоял в коммерческом суде при бывшем авторитарном лидере Нурсултане Назарбаеве».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Новый руководитель независимого регулятора прессы Великобритании подвергся критике за оказание правовой помощи авторитарному режиму, снискавшему известность своими произвольными арестами журналистов, закрытием газет и установлением государственной цензуры.

Лорд Фолкс QC (Queen’s Counsel – королевский адвокат), который в этом месяце стал председателем Independent Press Standards Organisation (Ipso), был одним из судей, которых в 2018 году наняли для оказания помощи в осуществлении деятельности коммерческого суда в Казахстане, находившегося под авторитарным руководством тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева.

Критики говорят, что эта центрально-азиатская республика сталкивается с коррупцией и нарушениями прав человека и классифицируется, категорически расходясь со стремлением Ipso «поддерживать свободу слова для прессы», как одна из наихудших стран в плане защиты средств массовой информации от вмешательства (извне).

В своем последнем рейтинге свободы прессы международная неправительственная организация «Репортеры без границ» отвела Казахстану 158-е место из 180, осуждая его руководство за заключение журналистов в тюрьму, контроль над интернетом и пользование «наследием цензуры».

В 2018 году вместе с восемью другими судьями и высокопоставленными юристами из Великобритании Фолкс начал оказывать содействие осуществлению деятельности экономического суда, который создан на базе Международного финансового центра Астаны. В пятницу мы попытались связаться с Фолксом для получения комментариев, но он не ответил, и неясно, продолжает ли 69-летний лорд, который 2013 году стал министром юстиции и находился на этом посту в течение трех лет, работать на казахские власти.

В прошлом году, когда было объявлено, что Фолкс становится председателем Ipso, он сказал: «Свобода прессы является важной составной частью нашей демократии».

Также неизвестно, сколько Фолксу платили за его работу, которая, насколько известно, включала в себя совершение пяти поездок в Казахстан в течение одного года.

Когда бывший премьер-министр Тони Блэр начал выступать в роли консультанта государственного главы Казахстана, он, судя по просочившиеся документальным данным, хотел, чтобы ему платили свыше 5 миллионов фунтов стерлингов в год за оказание помощи Нурсултану Назарбаеву советами в рамках своего консалтингового бизнеса».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Среди приглашенных в 2018 году из Великобритании в столицу Казахстана судей и юристов, помимо Фолкса, значится целый ряд известных имен. Это — сэр Робин Джейкоб (Robin Jacob), сэр Стивен Ричардс (Stephen Richards), сэр Джек Битсон (Jack Beatson), сэр Руперт Джексон (Rupert Jackson), королевский адвокат Эндрю Спинк (Andrew Spink), королевский адвокат Том Монтегю-Смит (Tom Montagu-Smith) и Патриция Эдвардс (Patricia Edwards). В общем, получается очень серьезная компания.

Нурсултан Назарбаев на церемонии приведения к присяге председателя финансового суда в Астане. Лорд Фолкс второй справа. (Фото: theguardian.com)



Судьи экономического суда Международного финансового центра Астаны должны приезжать в Казахстан пять раз в год. Все они были приведены к присяге на специальной церемонии, и она напоминает ту, которую они принимали в Британии. Судьи экономического суда МФЦА носят мантии под цвет казахстанского флага — голубые с золотом.

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