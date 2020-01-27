Алматы. 27 января. КазТАГ — Первый случай смерти от нового коронавируса зафиксирован в Пекине, сообщает ТАСС.

«Власти китайской столицы зарегистрировали в понедельник первый случай смерти от пневмонии нового типа (коронавируса – КазТАГ). (…) Как проинформировали власти, умерший от пневмонии в Пекине – 50-летний мужчина, 15 января вернувшийся из Уханя», — говорится в сообщении в понедельник.

По данным Центрального телевидения Китая, количество инфицированных в Пекине возросло еще на восемь человек – до 80 заболевших, состояние 12 из них оценивается как тяжелое. Коронавирус зафиксирован в 10 районах города.

По данным информационного портала «Ванъи», ссылающегося на официальные данные китайских регионов, количество жителей КНР, заразившихся пневмонией нового типа, в понедельник вечером достигло 2857 человек.

«Новые случаи были зарегистрированы в разных частях страны, в том числе в городе центрального подчинения Тяньцзине (север), в Пекине и в провинции Цинхай (северо-запад)», — следует из сообщения.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрированы 2,7 тыс. заболевших в нескольких странах и 80 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии. Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По информации МИД РК, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов.

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» и все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.

При министерстве здравоохранения РК создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43 куда граждане Казахстана могут позвонить и в круглосуточном режиме узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания. Вместе с тем, власти страны рекомендуют казахстанцам пока воздержаться от поездок в Китай.