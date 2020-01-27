Нур-Султан. 27 января. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев возложил венки к мемориальному комплексу «Вахат аль-Карама» в Абу-Даби, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент Казахстана посетил мемориальный комплекс «Вахат аль-Карама» в Абу-Даби. Касым-Жомарт Токаев осмотрел комплекс, название которого означает «Оазис достоинства», почтил память погибших и возложил венки. Данный мемориал воздвигнут в честь воинов, сотрудников правоохранительных органов, дипломатов, граждан ОАЭ, отдавших с 1971 года жизни во имя своей страны», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что президент РК оставил запись в Книге почетных гостей.

«Мемориал, посвященный героям, проявившим свое мужество во время критических испытаний, призван донести до будущих поколений ценность мирной жизни. Склоняю голову в память о выдающихся сынах вашего народа, которые с честью исполнили свой священный долг, защищая интересы Родины. Желаю процветания и благополучия братскому народу Эмиратов», — написал Токаев.

Также сообщается, что глава государства посетил мечеть шейха Заида, являющуюся одной из самых красивых достопримечательностей Абу-Даби, и отдал дань уважения основателю и первому президенту ОАЭ шейху Заиду бен Султану Аль Нахаяну.

«Склоняю голову в память о великом сыне своего народа, основателе Объединенных Арабских Эмиратов шейхе Заиде бен Султане Аль Нахаяне. Желаю братскому народу Эмиратов благополучия, процветания и новых славных свершений», — говорится в записи, которую Токаев оставил в Книге почетных гостей мечети.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.